В Самарской области завершилась посевная кампания

Во вторник, 15 июня, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили ряд тем, касающихся развития региона и реализации национальных и федеральных проектов.

Подробнее участники совещания остановились на том, как реализуются региональные составляющие национального проекта "Здравоохранение". "В ближайшую корректировку областного бюджета в очередной раз более 1 млрд руб. будет выделено на поддержку отрасли здравоохранения. Большая часть суммы пойдет на заработную плату. Жизнь, здоровье людей для руководства региона - абсолютный приоритет", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства поручил министру здравоохранения Армену Беняну готовить дальнейшие предложения по корректировке бюджета.

Кроме того, участники совещания подробно остановились на вопросе обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами. "Много поручений по этому направлению прозвучало в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напоминаю, предложений ждем от вас до 1 июля", - обратился к министру здравоохранения Виктор Кудряшов.

Об итогах посевных работ на территории муниципальных районов губернии доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Он сообщил о завершении в регионе 1 июня посевной кампании.

"Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 2150 тысяч гектаров, что на 20 тысяч гектаров больше по сравнению с уровнем 2020 года", - рассказал министр.

Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 1147 тыс. га, общая площадь кормовых культур составила 167 тыс. га. Посажено 4 тыс. га картофеля, 3,5 тыс. га овощных культур. По данным Россельхозцентра, все высеянные семена яровых зерновых и зернобобовых культур - кондиционные. Доля оригинальных и элитных семян составила 19,4% (в прошлом году - 15,9%). На 5,3 тыс. тонн сократился объем семян массовых репродукций, отсутствуют несортовые.

В настоящее время сельхозтоваропроизводители проводят работы по уходу за посевами сельхозкультур, подготовке паровых полей, заготовке кормов.