Два человека пострадали при столкновении встречных грузовиков в Самарской области

В среду, 16 июня, в 14:15, на 103 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 в Нефтегорском районе Самарской области столкнулись два встречных грузовика. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Пострадали оба водителя. Их доставили в больницу.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД регулируют движение, пропуская транспорт в одну полосу.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!