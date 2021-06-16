Два человека пострадали при столкновении встречных грузовиков в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 16 июня, в 14:15, на 103 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 в Нефтегорском районе Самарской области столкнулись два встречных грузовика. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области