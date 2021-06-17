В Самаре на ул. Гагарина погибла сбитая мотоциклистом женщина

В четверг, 17 июня, напротив дома № 95 по ул. Гагарина в Советском районе 74-летнюю женщину сбил мотоциклист, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областной полиции уточняют, что пострадавшая женщина-пешеход погибла на месте ДТП. И еще был госпитализирован пассажир мотоцикла, данные которого устанавливаются.
Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!