В Самаре на ул. Гагарина погибла сбитая мотоциклистом женщина

В четверг, 17 июня, напротив дома № 95 по ул. Гагарина в Советском районе 74-летнюю женщину сбил мотоциклист, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции уточняют, что пострадавшая женщина-пешеход погибла на месте ДТП. И еще был госпитализирован пассажир мотоцикла, данные которого устанавливаются.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.