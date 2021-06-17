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ВККС утвердила четвертого зампреда Шестого кассационного суда

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность заместителя председателя Шестого кассационного суда Игоря Пака, возглавляющего сейчас Самарский гарнизонный военный суд.

Фото: Екатерина Борисенкова

Игорь Пак станет четвертым зампредседателя Шестого кассационного суда.

Третий зам появится у председателя Самарского областного суда Вадима Кудинова. ВККС рекомендовала на эту должность Алексея Копытина, председателя второго состава апелляционной инстанции облсуда.

Третьим заместителем председателя Арбитражного суда Самарской области станет Сергей Хмелев, возглавляющий судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Также ВККС утвердила трех судей Шестого кассационного суда: Гульнару Гурову (Самарский областной суд), Ирину Орлову (Верховный суд Чувашской Республики) и Артема Кириченко (Ленинский районный суд Оренбурга).

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