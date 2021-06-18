Из нескольких школ в Тольятти эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

В пятницу, 18 июня, несколько школ в Тольятти получили на электронную почту сообщения о возможном минировании. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в администрации Тольятти.

В образовательных учреждениях эвакуировали учащихся и работников. На местах происшествий работают экстренные службы.

Тем временем о поступивших сообщениях о "минировании" школ в Тольятти жители сообщают и в соцсетях.

"В Тольятти сегодня проходит экзамен по биологии и английскому языку, произошла эвакуация детей и сопровождающих. Приехала пожарная машина, ждем людей с собаками. 75 школа, Шлюзовой", - указывается в местных пабликах. В обсуждениях пользователи уточняют, что та же ситуация в школе №62.

По данным местных жителей в соцсетях, подобная ситуациях имела место в Автозаводском и Центральном районах и мкр. Шлюзовой.