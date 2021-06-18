В Тольятти разыскивают женщину, обокравшую подростка

В Тольятти полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже у несовершеннолетнего, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
3 июня в период с 15:30 до 16:00 возле дома на ул. Дзержинского у 14-летнего парня пропал рюкзак, в котором находился мобильный телефон. Ущерб составил свыше 3 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, светлые волосы, была одета в темно-синюю ветровку с черными манжетами, серые штаны, черные кроссовки, темно-синюю бейсболку с белым рисунком, при себе имела черную сумку.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-46-02, 8 (8482) 93-46-18, 8 (8482) 93-46-27 или 112.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!