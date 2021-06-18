В Тольятти разыскивают женщину, обокравшую подростка

В Тольятти полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже у несовершеннолетнего, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

3 июня в период с 15:30 до 16:00 возле дома на ул. Дзержинского у 14-летнего парня пропал рюкзак, в котором находился мобильный телефон. Ущерб составил свыше 3 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, светлые волосы, была одета в темно-синюю ветровку с черными манжетами, серые штаны, черные кроссовки, темно-синюю бейсболку с белым рисунком, при себе имела черную сумку.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-46-02, 8 (8482) 93-46-18, 8 (8482) 93-46-27 или 112.