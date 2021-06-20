На Заводском шоссе иномарка врезалась в отстойник железнодорожных вагонов

В субботу, 19 июня, на территории Советского района областного центра в 17:10 произошло ДТП.

По материалам, собранным сотрудниками ГИБДД, 25-летний водитель иномарки в районе строения № 5Б по Заводскому шоссе наехал на бордюр, а затем — на железнодорожные вагоны, стоявшие в месте отстоя.

Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение. Отмечается, что с лета 2020 года он привлекался к административной ответственности более 10 раз.

По фактам ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.