На Заводском шоссе иномарка врезалась в отстойник железнодорожных вагонов

В субботу, 19 июня, на территории Советского района областного центра в 17:10 произошло ДТП.
По материалам, собранным сотрудниками ГИБДД, 25-летний водитель иномарки в районе строения № 5Б по Заводскому шоссе наехал на бордюр, а затем — на железнодорожные вагоны, стоявшие в месте отстоя.
Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение. Отмечается, что с лета 2020 года он привлекался к административной ответственности более 10 раз.
По фактам ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!