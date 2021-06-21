В Сергиевском районе состоялся пресс-тур проекта для представителей СМИ и блогеров "Поехали!"

В Сергиевском районе состоялся очередной пресс-тур третьего этапа проекта для представителей средств массовой информации и блогеров "Поехали! Летний отдых в Самарской области", организованный департаментом туризма министерства культуры при поддержке регионального правительства.

Сергиевский район Самарской области является одним из самых привлекательных мест для туристов, любящих природные достопримечательности. Поэтому в этот раз журналисты и блогеры отправились именно туда.

Первой точкой пресс-тура стал гостиничный комплекс "Югра". Отрадно, что даже в отдаленных районах Самарской губернии представлены комфортабельные места отдыха, соответствующие современным стандартам гостиничного обслуживания. Комфортные номера, уютное кафе, ресторан — все в распоряжении гостей Сергиевского района.

Практически каждый турист не оставляет без внимания "Голубое озеро", которое располагается в Сергиевском районе около деревни Старое Якушкино. Отличительной чертой водоема является его цвет воды изумрудно-голубого оттенка. Озеро представляет собой огромную карстовую воронку диаметром 42 м. Раньше глубина была 18 м, но не так давно дно обвалилось и теперь достигает 40 м. Температура воды колеблется около 8 С. Место пользуется большой популярностью у дайверов. По их словам, если нырнуть и посмотреть наверх, то, как на картинке, можно увидеть проплывающие по небу облака.

Далее участники пресс-тура посетили знаменитый медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды". Санаторий является одной из старейших здравниц в санаторно-курортной системе России, где умеют работать с большинством хронических заболеваний. Достигается это с помощью комплекса процедур, в которых используются только собственные лечебные природные факторы и профессиональное медицинское оборудование. Все процедуры проводятся под контролем квалифицированных специалистов. Отметим, что медицинский центр принимает участие в программе "детского кешбэка", благодаря которому можно вернуть 50% от стоимости путевки.

Историко-краеведческий музей в Сергиевске с экскурсией по русской избе и интерактивной программой стали очередной точкой путешествия журналистов и блогеров. Здесь туристы могут научиться мастерить русскую куклу и глиняную игрушку. После мастер-класса участники пресс-тура побывали в музее реконструкции XV века "Энколпион" — ожившее средневековье. Приезжающие туристы здесь могут примерить кольчугу, пострелять из лука и почувствовать себя настоящим рыцарем.

Финишировал пресс-тур в селе Кандабулак, в котором находится старинная Свято-Троицкая церковь. А в 2020 году, всего за один год, здесь был открыт музей ретро-техники.

Напомним, пресс-туры будут проходить каждую неделю на протяжении всего лета 2021 года.