IRBIS: "Мы уверены в том, что делаем, и открыты для клиентов

19 июня в Тольятти состоялся день открытых дверей для клиентов сети АЗС IRBIS, которая позиционирует себя как открытая компания, предоставляющая своим клиентам качественное топливо. На различных сайтах и в социальных сетях в последнее время крупную сеть активно обсуждают, у людей появляются вопросы о работе компании. Чтобы ответить на них, руководители компании провели день открытых дверей и наглядно продемонстрировали, как проводится контроль качества топлива, каким образом гарантируется точность налива, как выглядит заправочная станция изнутри.

Качество нефтепродуктов - приоритет

О том, как устроена работа топливной компании и автозаправочной станции, могли узнать все желающие, оставив предварительную заявку на участие. Мероприятие прошло 19 июня на АЗС IRBIS в Тольятти на ул. Борковской, 69 и, несмотря на отличную солнечную погоду, привлекло несколько десятков автолюбителей.

Директор по развитию ГК IRBIS Руслан Сафин провел ознакомительную презентацию для гостей, после чего участники мероприятия посмотрели наглядно, как происходит прием топлива с бензовоза, как и на каких этапах проверяется качество привезенного бензина, как контролируется точность налива топливораздаточных колонок.

"Четкое следование принципам честности, открытости, внимательному отношению к клиентам, постоянный поиск новаций позволили достичь имеющихся результатов. Сегодня в составе компании 60 уникальных по формату автозаправочных комплексов в семи регионах РФ, 10 кафе с полным производственным циклом, два загородных отеля, полный перечень объектов инфраструктуры, которые могут понадобиться водителям и пассажирам в пути", - рассказывает Руслан Сафин.

Вопросы качества и количества топлива на АЗС являются приоритетными для компании, и для того, чтобы гарантировать соответствие топлива всем требованиям ГОСТ, выстроена система со всей необходимой инфраструктурой. В составе ГК IRBIS - четыре собственные нефтебазы вместимостью более 25 тыс. тонн, более 100 современных бензовозов и газовозов, оборудованных системой GPS, сертифицированная лаборатория. Прямые договоры с крупнейшими производителями топлива обеспечивают стабильное качество.

Открытость - главный принцип

В день открытых дверей клиентам наглядно продемонстрировали, как происходит проверка топлива только что подъехавшего бензовоза. Оператор встречает его с документами и сверяет номера пломб. Пробоотборником проверяется наличие примесей и воды в топливе, специальным ареометром измеряют плотность и температуру.

Точность налива топливораздаточных колонок гарантируется за счет современного, высокопроизводительного оборудования и еженедельных контрольных проверок. Участникам дня открытых дверей рассказали, что в любое время и на любой АЗС каждый может убедиться в точности колонок, попросив персонал АЗС взять топливо на мерник (специальный эталонный прибор, который проходит метрологическую поверку).

На АЗС IRBIS можно заправиться брендовыми бензинами и дизельным топливом XTRim. "Это инновационный продукт, который производится с помощью присадки Keropur немецкого концерна BASF, - рассказывает Руслан Сафин. - Ее основные функции - снижение трения между поршнем и стенкой цилиндра, предотвращение коррозии, моющие свойства. Как следствие, у автомобиля снижается расход, увеличивается мощность и ресурс двигателя, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу".

Заключительным этапом дня открытых дверей стала дегустация фирменных хот-догов из натурального мяса, выпечки собственного производства и кофе класса Specialty эксклюзивной обжарки. Две фабрики-кухни компании ежемесячно выпекают более 150 тыс. элешей и треугольников, которые идут нарасхват. Каждый участник встречи получил памятный подарок.

Приятные бонусы - стиль

Приятным дополнением к качественному топливу, хорошему сервису являются постоянные акции и розыгрыши, возможность выиграть ценные призы. Компания подарила своим клиентам 18 автомобилей, включая новые Mercedes-Benz, и множество других подарков.

Уже 2 июля в рамках акции "Заправляйся с умом" будет определен следующий счастливчик - обладатель автомобиля Skoda Karoq.

Подводя итоги, сотрудники компании поблагодарили участников за проявленный интерес и рассказали о планах развития сети в Самарской области. До конца года планируется открыть еще не менее чем четыре АЗС в дополнение к пяти уже работающим.