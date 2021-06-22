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Туризм Общество

Экспедиция Россельхозбанка включила два села Самарской области в Ассоциацию самых красивых деревень России

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ширяево и Смолькино соответствуют всем критериям отбора Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России" и теперь официально включены в эту Ассоциацию.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

С 20 по 22 июня 2021 года делегация Ассоциации и Россельхозбанка посетила Самарскую область в рамках большой экспедиции по Поволжью. В торжественной обстановке прошла инаугурация двух сел - Ширяево и Смолькино. В селах установлены почетные знаки, подтверждающие вступление в Ассоциацию, а также подписаны соглашения об использовании бренда Ассоциации самых красивых деревень и городков России.

"Самарский регион традиционно славится своими ремеслами, сельским хозяйством, трудолюбивыми и радушными жителями. Россельхозбанк более 20 лет работает для людей, которые занимаются сельским хозяйством, поддерживает развитие фермерства, повышает доступность финансовых услуг для жителей сельских территорий. Я надеюсь, что Ассоциация поможет селам Самарского региона стать центром притяжения для всех тех, кто любит родную историю и умеет ценить красоту. В Ширяево и Смолькино есть все условия как для комфортного отдыха, так и для жизни на постоянной основе", - отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

Президент Ассоциации Александр Мерзлов объяснил, что включение в список самых красивых деревень позволяет населенному пункту привлечь туристов и создать новые рабочие места, диверсифицировать сельское хозяйство. Ассоциация на конкретных примерах показывает, что есть возможности для развития деревень и сел за счет использования внутренних ресурсов - культурных, национальных и природных.

Делегация также посетила Винновку и Екатериновку, чтобы оценить их на предмет вступления в Ассоциацию. Решение о внесении деревни или села в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев. В деревне должны быть памятники культурного и природного наследия, а также туристическая инфраструктура и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности. Также важна благоприятная экология.

Экспедиция "Поволжье" охватит 27 населенных пунктов Рязанской, Тамбовской, Самарской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Тверской областей, а также поселения в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. За 19 дней участники проедут 4700 километров.

История с. Ширяево известна по письменным источникам с начала XVII века. Первоначальное название поселения - Ширяев Буерак ("щиряев" - широкий, "буерак" - овраг) - связано с местом его расположения. Ширяевский овраг считается самым большим на территории Самарской Луки, его протяженность - около 35 км. В селе 30 лет назад открыт Историко-музейный комплекс, включающий в себя в т.ч. дом-музей И.Е.Репина - знаменитый художник бывал в Ширяево и работал над одной из самых известных своих картин "Бурлаки на Волге". С историей села Ширяево связано имя поэта Александра Ширяевца (Абрамова). Дом-музей А.В.Ширяевца - это мемориальная деревенская изба крестьян Ионовых 1890-х годов, в которой будущий поэт родился и прожил первые несколько лет. Экспозиция в доме купца И.Вдовина знакомит с купеческим бытом конца XIX - начала XX века.

Село Смолькино находится в западной части Самарской области, недалеко от границы с Ульяновской областью. Располагается в долине между многочисленными возвышенностями, заросшими сосновым лесом - Рачейской тайгой. Окрестности села включают в себя большое количество уникальных объектов природы. Первое упоминание о селе относится к 1733 году. В селе хорошо сохранилась историческая застройка.

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