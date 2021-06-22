Экспедиция Россельхозбанка включила два села Самарской области в Ассоциацию самых красивых деревень России

Ширяево и Смолькино соответствуют всем критериям отбора Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России" и теперь официально включены в эту Ассоциацию.

С 20 по 22 июня 2021 года делегация Ассоциации и Россельхозбанка посетила Самарскую область в рамках большой экспедиции по Поволжью. В торжественной обстановке прошла инаугурация двух сел - Ширяево и Смолькино. В селах установлены почетные знаки, подтверждающие вступление в Ассоциацию, а также подписаны соглашения об использовании бренда Ассоциации самых красивых деревень и городков России.

"Самарский регион традиционно славится своими ремеслами, сельским хозяйством, трудолюбивыми и радушными жителями. Россельхозбанк более 20 лет работает для людей, которые занимаются сельским хозяйством, поддерживает развитие фермерства, повышает доступность финансовых услуг для жителей сельских территорий. Я надеюсь, что Ассоциация поможет селам Самарского региона стать центром притяжения для всех тех, кто любит родную историю и умеет ценить красоту. В Ширяево и Смолькино есть все условия как для комфортного отдыха, так и для жизни на постоянной основе", - отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

Президент Ассоциации Александр Мерзлов объяснил, что включение в список самых красивых деревень позволяет населенному пункту привлечь туристов и создать новые рабочие места, диверсифицировать сельское хозяйство. Ассоциация на конкретных примерах показывает, что есть возможности для развития деревень и сел за счет использования внутренних ресурсов - культурных, национальных и природных.

Делегация также посетила Винновку и Екатериновку, чтобы оценить их на предмет вступления в Ассоциацию. Решение о внесении деревни или села в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев. В деревне должны быть памятники культурного и природного наследия, а также туристическая инфраструктура и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности. Также важна благоприятная экология.

Экспедиция "Поволжье" охватит 27 населенных пунктов Рязанской, Тамбовской, Самарской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Тверской областей, а также поселения в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. За 19 дней участники проедут 4700 километров.