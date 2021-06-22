Дмитрий Богданов: "Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем требованиям национального стандарта"

Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" успешно прошел сертификацию. Ее проводит уполномоченный орган — Ассоциация индустриальных парков (АИП). Процедура является добровольной и осуществляется по заявке конкретного парка. Соответствующую заявку в этом году подала и особая экономическая зона "Тольятти".

После анализа необходимого пакета документов эксперты АИП лично ознакомились с работой индустриального парка, затем коллегиально, путем голосования на заседании экспертной комиссии, принято положительное решение о выдаче сертификата ОЭЗ "Тольятти.

"Задача регионального правительства — создать в Самарской области лучшие условия для инвесторов. И мы должны быть уверены в том, что на наших инвестиционных площадках соблюдены высокие стандарты, основанные на применении лучших российских и мировых практик. Добровольная сертификация АИП подтвердила, что индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем обязательным требованиям национального стандарта, разработанного минпромторгом России. Высокий уровень организации работы подтверждают и сами инвесторы — в настоящее время уже пять компаний приняли решение о реализации своих инвестпроектов на территории нашего индустриального парка", — рассказал о работе площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сертификация АИП делает оценку индустриальных парков более прозрачной для инвесторов и потенциальных резидентов. Разработанный стандарт формирует общие требования к инфраструктуре и уровню услуг, которые представлены в индустриальном парке. В частности, в числе обязательных требований значится возможность доступа магистрального автотранспорта, наличие управляющей компании, концепции развития индустриального парка, а также доступной инженерной инфраструктуры и оформленных земельных участков, подготовленных для строительства.

"Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем необходимым требованиям для комфортного размещения резидентов и выгодного развития их бизнеса. Только на первом этапе мы намерены построить более 11 тыс. кв. метров производственных площадей для инвесторов, на втором этапе — свыше 50 тыс. кв. метров. Возможность долгосрочной аренды готовых помещений, стоимость которых составляет 300 руб. за 1кв. м в месяц, позволяет инвестору существенно сократить сроки запуска производства на территории ОЭЗ", — рассказал генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Напомним, индустриальный парк был создан на территории ОЭЗ "Тольятти" в августе 2019 года. Предоставление производственных площадей позволяет привлекать компании, которые не готовы вкладываться в строительство и желают запустить предприятия в кратчайшие сроки в оснащенных корпусах.