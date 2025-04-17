Полиция проводит проверку из-за драки со стрельбой в Тольятти

Сотрудники МВД разбираются в причинах ЧП у торгового центра "Космос" в Тольятти. В соцсетях было опубликовано видео массовой драки со стрельбой.
Очевидцы говорят, якобы драки здесь происходят не в первый раз — "каждый вечер одно и то же здесь". Сообщается, что полиция задержала участников.
"Сейчас проводится проверка", — сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По неофициальным предварительным данным, драка началась после словесного конфликта. Оппоненты ранее не были знакомы друг с другом.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.