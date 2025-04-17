Полиция проводит проверку из-за драки со стрельбой в Тольятти

Сотрудники МВД разбираются в причинах ЧП у торгового центра "Космос" в Тольятти. В соцсетях было опубликовано видео массовой драки со стрельбой.

Очевидцы говорят, якобы драки здесь происходят не в первый раз — "каждый вечер одно и то же здесь". Сообщается, что полиция задержала участников.

"Сейчас проводится проверка", — сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По неофициальным предварительным данным, драка началась после словесного конфликта. Оппоненты ранее не были знакомы друг с другом.