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Происшествия

Полиция проводит проверку из-за драки со стрельбой в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники МВД разбираются в причинах ЧП у торгового центра "Космос" в Тольятти. В соцсетях было опубликовано видео массовой драки со стрельбой.

Очевидцы говорят, якобы драки здесь происходят не в первый раз — "каждый вечер одно и то же здесь". Сообщается, что полиция задержала участников.

"Сейчас проводится проверка", — сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По неофициальным предварительным данным, драка началась после словесного конфликта. Оппоненты ранее не были знакомы друг с другом.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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