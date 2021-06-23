Стали известны обстоятельства ДТП с тремя погибшими под Самарой

Во вторник, 22 июня, в 15:30, ДТП произошло на 55 км трассы Самара — Уральск, в районе с. Подъем-Михайловка Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Столкнулись Toyota и грузовик Volvo. После удара легковушка загорелась.

По предварительным данным регионального управления МЧС России, в автомобилях находились четыре человека. В результате аварии водитель и два пассажира Toyota погибли. Водитель грузовика не пострадал. Огнеборцы ликвидировали пожар.

В ПСС Самарской области уточнили, что попавшим в ДТП легковым автомобилем была Toyota Camry. Столкновение было встречным. По данным спасателей, от удара в моторном отсеке легковушки произошло возгорание. Машина выгорела полностью.

Для извлечения погибших на место происшествия в 16:06 был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя гидравлические кусачки и разжим, спасатели срезали крышу и двери для доступа к погибшим. В 18.40 работы на месте ДТП были окончены.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.