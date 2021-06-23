Изобретательность подвела: россиянин не смог обмануть страховую на 52 млн рублей

Страховое мошенничество остается одной из главных проблем, стоящих как перед бизнесом, так и перед государством — компаниям необходимо оставаться платежеспособными, а регионам — как можно менее криминогенными. Сегодня это преступление существенно влияет на обе сферы: только за 2020 год страховыми организациями было направлено более 10 тысяч заявлений в правоохранительные органы по фактам страхового мошенничества, сумма ущерба составила более 5 млрд рублей.

Так, служба безопасности крупнейшей страховой компании предотвратила попытку выплаты страхового возмещения на 52 млн рублей. Эти деньги собирался получить директор мехового магазина, который оформил договор страхования после наступления несчастного случая. Как заявил гражданин, шубы получили неисправимые загрязнения, потеряли товарный вид и стали непригодны к продаже. Однако сотрудниками службы безопасности при проведении проверки было установлено, что повреждения были получены до оформления страховки, соответственно, гражданин исказил данные и незаконно претендовал на денежное возмещение. Директору грозит до 10 лет лишения свободы согласно статье 159.5 УК РФ.

Ежегодно сталкиваясь с тысячами подобных дел, страховые организации могут распознать практически любую, даже самую запутанную схему. Зачастую потенциальным мошенникам их план кажется идеальным и неповторимым, но на самом деле это не так — существуют общие правила поведения и признаки обмана. Противостоять противоправным действиям помогают единые информационные системы, знания и опыт сотрудников служб безопасности, наличие особых протоколов, работа региональных рабочих групп по противодействию мошенничеству.

Активно в работу включается и государство — совсем недавно МВД РФ совместно со Всероссийским союзом страховщиков создали методические рекомендации по проверке сообщений о случаях мошенничества. Пока этот документ охватывает только автострахование, но в ближайшем будущем будут разработаны рекомендации и для других видов страхования.