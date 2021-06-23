Экс-сотрудника администрации Тольятти обвиняют в получении взятки

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Прокурор Центрального района Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего сотрудника администрации города, которому вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.