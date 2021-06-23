Общероссийский народный фронт проверит самарскую школу №46

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В четверг, 24 июня, в 14:00 в самарской школе №46 на ул. Советской Армии, 230 пройдет рейд регионального штаба Общественного народного фронта Самарской области для определения качества создаваемой материально-технической базы в общеобразовательных организациях.