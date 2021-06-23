АО "Транснефть-Приволга" провело учения на производственных объектах

АО "Транснефть-Приволга" провело комплексные учебно-тренировочные занятия (КУТЗ) по устранению условных аварийных ситуаций на линейной части и на площадках линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Терновка" Саратовского районного нефтепроводного управления (РНУ) и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Муханово" Бугурусланского РНУ.

Цель - обучение и проверка готовности работников к действиям по реагированию, локализации и ликвидации аварий на линейной части и на объектах магистральных нефтепроводов (МН).

По легенде, произошел условный выход нефти на линейной части МН Куйбышев - Лисичанск в Энгельсском районе Саратовской области. После получения оповещения персонал ЛПДС "Терновка" произвел необходимые технологические переключения. На место оперативно прибыли аварийные службы Саратовского РНУ. Участники провели работы по ремонту задвижки, неисправность которой стала причиной инцидента. В ходе тренировки были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи: локализация "возгорания" в закрытом распределительном устройстве и установление причины неисправности сирены.

Второе учебное занятие прошло на НПС "Муханово" в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Работники станции с использованием специализированного оборудования и автотранспортной техники устраняли "аварию" с выходом нефти через люк-лаз на первом поясе одного из резервуаров. Кроме того, были устранены последствия отказа в работе электропривода технологической задвижки, обнаружена "неисправность" в автоматизированной системе управления технологическими процессами.

Тренировочные мероприятия проведены в соответствии с требованиями программ КУТЗ по оперативному реагированию при возникновении отказов, инцидентов и аварий. Наблюдательные комиссии положительно оценили эффективность проведенных мероприятий.

В комплексных учебно-тренировочных занятиях участвовали работники центральных ремонтных служб РНУ, линейных аварийно-эксплуатационных служб, участков обслуживания энергетического и механо-технологического оборудования, участков эксплуатации средств автоматики и телемеханики - всего 76 человек. Использовалось 23 единицы спецтехники.

Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО "Транснефть-Приволга". Были своевременно выполнены все ремонтно-восстановительные работы, предусмотренные сценариями учений.