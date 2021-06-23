Тольяттинку обвиняют в краже денег с банковского счета знакомой

В Комсомольский районный суд Тольятти направили уголовное дело 32-летней местной жительницы, обвиняемой в краже с банковского счета, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, тольяттинка воспользовалась тем, что знакомая доверила ей банковскую карту и телефон с банковским приложением. Она вошла в личный кабинет жертвы и от ее имени оформила кредит на 196 тыс. рублей. Позже злоумышленница сняла наличные в различных банкоматах, а также перевела деньги на свой счет.