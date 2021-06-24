В Тольятти в ДТП погиб мотоциклист

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В среду, 23 июня, примерно в 21:10 на ул. Жукова в Автозаводском районе Тольятти, 31-летний водитель автомобиля Ford при выезде с жилой зоны, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении 37-летнему мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. Об этом на месте происшествия рассказал замначальника городского ОГИБДД Андрей Капунов.