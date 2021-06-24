В Тольятти в ДТП погиб мотоциклист

В среду, 23 июня, примерно в 21:10 на ул. Жукова в Автозаводском районе Тольятти, 31-летний водитель автомобиля Ford при выезде с жилой зоны, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении 37-летнему мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. Об этом на месте происшествия рассказал замначальника городского ОГИБДД Андрей Капунов.
Как прояснили полицейский, в результате ДТП мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
Материал о случившемся будет передан следственное управление УМВД России по городу Тольятти.
Ссылка на источник с видео.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!