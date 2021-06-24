В Самарской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

В Самарской области четыре одиннадцатиклассника выполнили экзаменационные работы по двум предметам на максимальное количество баллов.

Так, Алина Емельянова из школы № 146 (Самара) получила по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии, Олеся Ивановская (школа № 5, Самара) и Валентина Сенчева (школа № 38, Тольятти) — по русскому языку и литературе, Артем Огарков (Самарский международный аэрокосмический лицей) — по русскому языку и математике профильного уровня.

В этом году в регионе — 60 стобалльников по русскому языку и 45 по литературе.

"Показатель по литературе почти в три раза превышает цифру прошлого года. Это не стечение обстоятельств, а результат планомерной работы, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. — У нас традиционно сильная филологическая школа и высококвалифицированные педагоги, которые постоянно совершенствуются".

Впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Самарской области этим летом появился стобалльник по географии. 12 человек получили максимальное количество баллов за работы по химии, 16 — по профильной математике.

В целом результаты ЕГЭ в регионе на данный момент сопоставимы с результатами прошлых лет. Всего заявления на участие в ЕГЭ в 2021 г. подали 14,8 тысяч учащихся области. Свыше 90% из них (13,4 тысячи) — выпускники этого года.

В Самарской области ведется активная работа, чтобы большинство из выпускников продолжили учебу в вузах и ссузах региона. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году молодые люди получат единовременную выплату. "Поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года", — отметил глава региона в послании.

Обеспечить возможности для обучения, развития и конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда — одна из задач в рамках Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей.