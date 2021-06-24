В Самарской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

В Самарской области четыре одиннадцатиклассника выполнили экзаменационные работы по двум предметам на максимальное количество баллов.
Так, Алина Емельянова из школы № 146 (Самара) получила по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии, Олеся Ивановская (школа № 5, Самара) и Валентина Сенчева (школа № 38, Тольятти) — по русскому языку и литературе, Артем Огарков (Самарский международный аэрокосмический лицей) — по русскому языку и математике профильного уровня.
В этом году в регионе — 60 стобалльников по русскому языку и 45 по литературе.
"Показатель по литературе почти в три раза превышает цифру прошлого года. Это не стечение обстоятельств, а результат планомерной работы, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. — У нас традиционно сильная филологическая школа и высококвалифицированные педагоги, которые постоянно совершенствуются".
Впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Самарской области этим летом появился стобалльник по географии. 12 человек получили максимальное количество баллов за работы по химии, 16 — по профильной математике.
В целом результаты ЕГЭ в регионе на данный момент сопоставимы с результатами прошлых лет. Всего заявления на участие в ЕГЭ в 2021 г. подали 14,8 тысяч учащихся области. Свыше 90% из них (13,4 тысячи) — выпускники этого года.
В Самарской области ведется активная работа, чтобы большинство из выпускников продолжили учебу в вузах и ссузах региона. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году молодые люди получат единовременную выплату. "Поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года", — отметил глава региона в послании.
Обеспечить возможности для обучения, развития и конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда — одна из задач в рамках Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.