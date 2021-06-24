В Самарской области за пять месяцев 2021 г. промпроизводство выросло на 7,3%

В мае 2021 года индекс промышленного производства в регионе просел на 4,5% по сравнению с апрелем текущего года, однако по отношению к маю 2020 года вырос на 19,4%. Об этом сообщает Самарастат.
С января по май 2021 года индекс промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%.
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