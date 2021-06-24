В Тольятти реализуют проект "Домовенок" по оказанию помощи на дому пожилым

К участию в проекте приглашают неравнодушных и активных тольяттинцев. Работа организована добровольцами из некоммерческой организации "Фонд Социальные Инвестиции" в рамках проекта "Человек - человеку", направленного на оказание психологической и материальной поддержки нуждающимся людям. Уборка квартир на безвозмездной основе - одно из направлений этого проекта.
Как сообщила одна из активисток Динара Гагаринова, акции по наведению порядка проводят в домах одиноких пенсионеров и инвалидов. Регулярность этих благотворительных мероприятий зависит от поступления информации о нуждающихся в такой помощи.
Например, недавно подопечной добровольцев стала 70-летняя женщина, у которой парализована часть тела. Все члены ее семьи умерли, а родственники приезжают редко, и во время визитов им не до уборки захламленных квартиры и балкона.
Как правило, добровольцы не только пылесосят и моют полы. Они выносят ненужный хлам, стирают шторы, перебирают лекарства. Бывает, что трудиться приходится не один день.
Динара Гагаринова сообщила, что участники проекта рады взять в свои ряды активных тольяттинцев, готовых заниматься волонтерством. Принять участие в добрых делах можно, написав сюда https://vk.com/topic-72550421_31758771 или позвонив по номеру телефона 89270228802.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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