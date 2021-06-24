В Тольятти реализуют проект "Домовенок" по оказанию помощи на дому пожилым

К участию в проекте приглашают неравнодушных и активных тольяттинцев. Работа организована добровольцами из некоммерческой организации "Фонд Социальные Инвестиции" в рамках проекта "Человек - человеку", направленного на оказание психологической и материальной поддержки нуждающимся людям. Уборка квартир на безвозмездной основе - одно из направлений этого проекта.

Как сообщила одна из активисток Динара Гагаринова, акции по наведению порядка проводят в домах одиноких пенсионеров и инвалидов. Регулярность этих благотворительных мероприятий зависит от поступления информации о нуждающихся в такой помощи.

Например, недавно подопечной добровольцев стала 70-летняя женщина, у которой парализована часть тела. Все члены ее семьи умерли, а родственники приезжают редко, и во время визитов им не до уборки захламленных квартиры и балкона.

Как правило, добровольцы не только пылесосят и моют полы. Они выносят ненужный хлам, стирают шторы, перебирают лекарства. Бывает, что трудиться приходится не один день.

Динара Гагаринова сообщила, что участники проекта рады взять в свои ряды активных тольяттинцев, готовых заниматься волонтерством. Принять участие в добрых делах можно, написав сюда https://vk.com/topic-72550421_31758771 или позвонив по номеру телефона 89270228802.