Концерт группы "Руки Вверх" в Самаре отменен

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Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков сообщил в Instagram, что концерт, запланированный на 28 августа в Самаре, отменен, как и другие концерты юбилейного тура.