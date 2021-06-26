В Тольятти арестовали подозреваемого в покушении на сбыт 600 г наркотиков

В субботу, 26 июня, под стражу на два месяца отправили мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

По данным правоохранителей, накануне полицейские обнаружили в арендуемой мужчиной квартире более 600 г синтетических наркотиков. По версии следствия они предназначались для расфасовки и сбыта через "закладки".

"Задержанный причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ не отрицал, просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения", — отметили в прокуратуре Автозаводского района.