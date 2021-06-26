В Тольятти арестовали подозреваемого в покушении на сбыт 600 г наркотиков

В субботу, 26 июня, под стражу на два месяца отправили мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.
По данным правоохранителей, накануне полицейские обнаружили в арендуемой мужчиной квартире более 600 г синтетических наркотиков. По версии следствия они предназначались для расфасовки и сбыта через "закладки".
"Задержанный причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ не отрицал, просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения", — отметили в прокуратуре Автозаводского района.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!