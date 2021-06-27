Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Самарской области

В субботу, 26 июня, двое детей и взрослый погибли, а также семь человек пострадали в ДТП в Алексеевском районе Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла в 22:40 на дороге от с. Герасимовка в направлении подъездной дороги к Оренбургу. В ДТП участвовали Hyundai Solaris и Nissan Qashqai.
В результате аварии три человека погибли и семеро пострадали. Среди погибших двое несовершеннолетних. Семеро пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы.
Сотрудники полиции оказали пострадавшим необходимую помощь и организовали регулирование движения. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, по факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!