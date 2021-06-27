В Ставропольском районе восстановили нарушенное водоснабжение в с. Хрящевка

В Ставропольском районе Самарской области жара привела к нарушению водоснабжения, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Жители района жаловались на это в соцсетях.

По поручению губернатора в с. Хрящевка решили пробурить дополнительную скважину из-за жалоб на отсутствие напора воды. Теперь водоснабжение поселка восстановлено.

Сотрудники администрации района и волонтеры ежедневный обходят жителей для мониторинга ситуации. В субботу в разное время измеряли наличие и напор воды по адресам жителей, которые жаловались.