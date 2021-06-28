В Тольятти возбудили уголовное дело из-за махинаций при капремонте

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте дома, сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснило надзорное ведомство, работники ООО "Тольяттиэнергомонтаж" при капремонте крыши многоквартирного дома на б-ре 50 лет Октября, 10 не демонтировали кровельное покрытие. Также не был выполнен частичной ремонт стяжки. Сумма ущерба для жителей дома составила более 250 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").