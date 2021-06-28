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Резидент "Жигулевской долины" представит автономные беспилотники на авиасалоне "МАКС"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "ИТ "Сокол" - резидент технопарка "Жигулевская долина" - создает беспилотники, способные работать автономно, без контроля со стороны оператора: дрон самостоятельно взлетает, патрулирует заданный периметр и возвращается на базу.

Разработчики многофункционального автоматического комплекса (МАК) воздушной разведки, мониторинга и доставки средств спасения "Сокол" представят его на крупнейшем международном авиационно-космическом салоне "МАКС" в июле.

Команда "ИТ "Сокол" войдет в состав делегации Самарской области. На авиасалоне планируется провести презентации комплекса для международной аудитории, ряд переговоров по поставке дронов, а также произвести показательные дистанционные запуски: оператор будет находиться в Жуковском, а летательный аппарат - в Тольятти.

Создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

"Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые реализуют инновационные, социально значимые проекты. Главной площадкой региона для разработчиков уникальных продуктов и технологий служит наш технопарк "Жигулевская долина". Вместе со статусом резидента такие компании получают возможность получить целый спектр услуг - от консультирования до помощи в привлечении финансирования, поиске инвесторов. Сегодня в технопарке действует более 250 резидентов, которые уже создали для жителей Тольятти свыше двух тысяч рабочих мест. Эффективное взаимодействие с резидентами позволяет нашей площадке входить в тройку лучших технопарков страны", - рассказал Дмитрий Богданов.

Комплекс "Сокол" применяется во многих отраслях: с его помощью осуществляется охрана промышленных и природоохранных территорий, дроны "Сокол" участвуют в поисках пропавших и заблудившихся людей. Эти аппараты способны патрулировать лесные массивы и прибрежные зоны для предотвращения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.

"Согласно контракту с городскими службами Тольятти, мы с 1 июня стали выполнять полеты для поиска возгораний и задымлений. Время взлета с момента получения заявки занимает три минуты, тогда же и происходит прямая трансляция видео с дрона на пульт дежурного, который оценивает ситуацию и принимает решение о дальнейших действиях. В среднем патрульный дрон осуществляет 150-200 вылетов в год, в зависимости от пожарной обстановки, - рассказал директор ООО "ИТ "Сокол" Павел Яковлев. - Во время полета аппарат передает видеоинформацию в обычном и тепловом диапазонах. Информация в режимах онлайн или офлайн просматривается наземной службой контроля. Кроме того, система обладает элементами "машинного зрения", что позволяет удерживать в поле внимания необходимый объект и следовать за ним без перехода на ручное управление".

Дрон "Сокол" хранится, заряжается, получает полетные задания, стартует и возвращается в автоматический пусковой контейнер, который снабжен системой обогрева, кондиционирования и бесперебойного электропитания, что позволяет ему функционировать практически в любых климатических условиях: рабочий температурный диапазон комплекса - от -50° до +50°. Выполнение полетных заданий возможно при температурах от -20° до +45°.

Беспилотник перезаряжает батареи в течение 60 минут, после чего он вновь готов к вылету. Радиус работы дрона - 12 тыс. метров, максимальное время нахождения в воздухе - 45 минут, высота полета - до 3 тыс. метров, площадь охватываемой территории - 53 тыс. гектаров.

Комплекс прошел испытания на юге страны и на Крайнем Севере, контролируя безопасность нефтяных месторождений, подтвердив свои высокие эксплуатационные характеристики. Компания получила патент на разработку, и сегодня технология пользуется популярностью у крупных компаний, где требуется точность геоданных - "ИТ "Сокол" активно сотрудничает с НК "Роснефть" и горнодобывающими производствами.

По словам директора управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александра Сергиенко, проект компании "ИТ Сокол" развивается в технопарке с 2019 г., активно используя все возможности экосистемы "Жигулевской долины".

"Успешный рост подобных проектов во многом зависит от предлагаемых им мер поддержки регионального и федерального уровня в периметре технопарка. Под эгидой министерства экономического развития Самарской области мы налаживаем взаимодействие с крупными индустриальными партнерами, среди которых - РЖД, КуйбышевАзот и многие другие. Более чем 250 инновационных проектов нашего технопарка получают возможность применять свои разработки на поле крупнейших корпораций. Это позволяет экосистеме находиться в постоянной динамике, насыщая регион полезными стартапами, которые способны не только изменить экономику, но и оказать реальную помощь жителям Самарской области, предупреждая чрезвычайные ситуации в сфере экологии", - отметил Александр Сергиенко.

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