Двое взрослых и младенец пострадали в ДТП в Самарской области

В понедельник, 28 июня, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе младенец, сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:50 в Похвистневе 54-летний мужчина на отечественном автомобиле ехал по ул. Революционной в направлении дороги Самара - Бугуруслан. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречной легковушкой под управлением 32-летней женщины.
В аварии пострадали три человека. Автомобилистку госпитализировали. Также пострадали ее пассажирка 2020 года рождения и второй водитель.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!