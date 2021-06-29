Двое взрослых и младенец пострадали в ДТП в Самарской области

В понедельник, 28 июня, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе младенец, сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:50 в Похвистневе 54-летний мужчина на отечественном автомобиле ехал по ул. Революционной в направлении дороги Самара - Бугуруслан. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречной легковушкой под управлением 32-летней женщины.

В аварии пострадали три человека. Автомобилистку госпитализировали. Также пострадали ее пассажирка 2020 года рождения и второй водитель.