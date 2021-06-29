Дирекция форума "iВолга" запустила марафон вакцинации #мояпрививка

Дирекция молодежного форума ПФО "iВолга" запустила марафон вакцинации, в рамках которого члены дирекции, организаторы, волонтеры и участники проходят добровольную вакцинацию от COVID-19 и делятся в соцсетях мнением о важности защиты себя и близких от короновируса под хештегом #мояпрививка.

Первой прививку сделала директор молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк. Она рассказала о своем решении привиться: "Лично я решила вакцинироваться и приняла это решение абсолютно взвешенно. Поговорив с врачами, а также вспомнив свое состояние в момент болезни, я решила, что не хочу подвергать опасности себя и своих близких. Тем более что впереди нас ждет такое крупное мероприятие, где нам придется контактировать с большим количеством людей, а вакцина в данном случае является самым быстрым и самым действенным способом обезопасить себя и своих близких".

В сегодняшнем марафоне также приняли участие тимлидеры, руководители смен и волонтеры форума. Они рассказали о своем решении вакцинироваться: "Я долго принимал решение. Так сложилось, что в моей семье все переболели ковидом, серьезные последствия были даже у моей сестры, а ей всего 17 лет. Так как я часто взаимодействую с людьми, нахожусь в центре событий, потому что работаю в сфере молодежной политики, то для меня важно сохранить свое здоровье, и я думаю, что коллективный иммунитет может стать решением. Хочется быть здоровым, продолжать общаться с людьми и не заражаться. Так как наш форум очень крупный, то не хотелось бы, чтобы из-за вируса и болезни не получилось донести до участников те смыслы и идеи, которые мы планируем", - рассказал руководитель смены "Добролайф" Артем Рыков.

Кристина Гнатюк поделилась информацией о мерах безопасности на площадке iВолги: "Наш форум пройдет в этом году в девятый раз в очном формате. Безусловно, мы понимаем необходимость соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Так, вместе с региональным представительством Роспотребнадзора мы отрабатываем условия для обеспечения максимальной безопасности наших участников. Во-первых, в этом году мы увеличили палаточный фонд для обеспечения одноместного распределения наших участников. Во-вторых, для обеспечения социальной дистанции во время работы программ форума мы удвоили площадь шатровых конструкций. Также мы отрабатываем профилактические мероприятия. Участникам будут запрещены краткосрочные выезды, доступ на площадку форума будет осуществляться только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Вакцинация не будет обязательным условием, так как мы прекрасно понимаем, что это взвешенное решение лично каждого человека".

По словам Кристины Гнатюк, в ходе информационной кампании был проведен опрос среди заявившихся на участие в форуме. В результате выяснилось, что 50% опрошенных либо уже вакцинировались, либо планируют, остальные же имеют антитела ввиду недавно перенесенного заболевания.