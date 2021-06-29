Тольяттинка потеряла деньги из-за интернет-мошенников

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, неизвестный обманом убедил местную жительницу попробовать заработать на электронной площадке биржи Global Alliance. Женщина перевела со своих банковских карт на различные счета мошенников 790 тыс. рублей. Естественно, никакого заработка она не получила.