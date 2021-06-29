Мужчину из Самарской области осудили за ложное сообщение о теракте

В Самарской области осудили 33-летнего мужчину, которого обвиняли в ложном сообщении о теракте, сообщает региональная прокуратура.

В марте 2021 г. хулиган, находившийся на станции Обшаровка в Приволжском районе, позвонил в ЕДДС и сообщил о захвате железнодорожного вокзала.

В этот же вечер звонившего задержали.

Суд назначил ему два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор в законную силу еще не вступил.