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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс-МС-17" успешно стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 июня, в 02:27:20 по московскому времени с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17".

Через 8 минут 49 секунд зафиксировано штатное разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту.

Автономный полет грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к Малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск. 

Грузовик доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для экипажа 65-й длительной экспедиции.

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