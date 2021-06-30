Самарский "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс-МС-17" успешно стартовал с Байконура

В среду, 30 июня, в 02:27:20 по московскому времени с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17".
Через 8 минут 49 секунд зафиксировано штатное разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту.
Автономный полет грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к Малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск.
Грузовик доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для экипажа 65-й длительной экспедиции.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?