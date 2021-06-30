Под Самарой погибла сбитая машиной женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 29 июня, в 16:00 в Волжском районе на 15-м километре трассы "Самара-Волгоград" под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.