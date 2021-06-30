Самарское МП "Благоустройство" закупит запчасти на 2 млрд рублей

МП "Благоустройство" озадачилось поиском подрядчика, который сможет поставить запасные части для автотранспортных средств предприятия. Начальная цена контракта составила 2,08 млрд рублей.
Согласно техническому заданию, победитель торгов должен предоставить более 53,2 тыс. комплектующих до 31 декабря 2021 года. Среди них - комплекты коленвалов, блоки цилиндров, картеры маховика, заглушки, втулки, болты, коленчатые валы, выпускные коллекторы, дозирующие насосы и т.п.
Подрядчик будет определен 16 июля.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.