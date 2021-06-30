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Экономика и бизнес

Самарское МП "Благоустройство" закупит запчасти на 2 млрд рублей

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Благоустройство" озадачилось поиском подрядчика, который сможет поставить запасные части для автотранспортных средств предприятия. Начальная цена контракта составила 2,08 млрд рублей.

Согласно техническому заданию, победитель торгов должен предоставить более 53,2 тыс. комплектующих до 31 декабря 2021 года. Среди них - комплекты коленвалов, блоки цилиндров, картеры маховика, заглушки, втулки, болты, коленчатые валы, выпускные коллекторы, дозирующие насосы и т.п.

Подрядчик будет определен 16 июля.

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