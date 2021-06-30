Автобус с туристами из Самары попал в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области пассажирский автобус, следовавший из Анапы в Самару, на трассе М-4 столкнулся с грузовым автомобилем, пишет "Интерфакс".

По информации издания, ДТП произошло около 05:15 по московскому времени. Грузовой автомобиль Iveco врезался в автобус Mercedes, в котором находились 45 пассажиров и двое водителей.

"На данный момент известно, что травмы получили три человека, среди них водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика", - рассказал собеседник агентства.