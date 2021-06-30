Автобус с туристами из Самары попал в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области пассажирский автобус, следовавший из Анапы в Самару, на трассе М-4 столкнулся с грузовым автомобилем, пишет "Интерфакс".
По информации издания, ДТП произошло около 05:15 по московскому времени. Грузовой автомобиль Iveco врезался в автобус Mercedes, в котором находились 45 пассажиров и двое водителей.
"На данный момент известно, что травмы получили три человека, среди них водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика", - рассказал собеседник агентства.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!