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ДТП Происшествия

Автобус с туристами из Самары попал в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Ростовской области пассажирский автобус, следовавший из Анапы в Самару, на трассе М-4 столкнулся с грузовым автомобилем, пишет "Интерфакс".

По информации издания, ДТП произошло около 05:15 по московскому времени. Грузовой автомобиль Iveco врезался в автобус Mercedes, в котором находились 45 пассажиров и двое водителей.

"На данный момент известно, что травмы получили три человека, среди них водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика", - рассказал собеседник агентства.

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