Константин Доладов: Важно, что наш президент подчеркнул необходимость строительства новых школ

Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов отметил высказывание президента РФ в ходе "Прямой линии" о состоянии общеобразовательных учреждений.

Вопрос строительства школ актуален для всех регионов России - и Самарская область не исключение, отметил Константин Доладов. Он прокомментировал информацию, прозвучавшую в ходе "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина.

"Очень важно, что наш президент подчеркнул необходимость строительства новых школ. Этот вопрос актуален и для нашего региона", - сказал Константин Доладов.

Он добавил, что многодетные родители Самары активно выступают за строительство новых школ в Октябрьском районе - одном из наиболее активно застраивающихся районов города.

"Здесь возводятся целые микрорайоны многоэтажных жилых домов, в них покупают квартиры тысячи семей, причем, как правило, это молодые семьи с детьми. А для молодых родителей крайне важно, чтобы в шаговой доступности от дома были не только детские сады, но и современные школы. Это должны быть крупные образовательные комплексы, по примеру тех, что были построены в микрорайоне Крутые Ключи, в Южном городе, в Волгаре", - подчеркнул председатель Совета отцов.

Константин Доладов напомнил, что школы решают не только задачи образования детей, но и являются культурными, интеллектуальными, спортивными центрами микрорайонов, формируют комфортную городскую среду и активное родительское сообщество.

Владимир Путин во время общения с жителями России в прямом эфире прокомментировал ситуацию с состоянием российских образовательных учреждений.

"Около 40 тысяч школ в России, и некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Они не просто должны быть приведены в нормативное состояние - нам нужно построить около 1300 новых школ. 60% школ нуждается в текущем ремонте, 10% - в капитальном. На все эти мероприятия деньги в бюджете запланированы", - подчеркнул Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Напомним, за последнее время в Самарской области открылись 6 новых школ на 6 600 учеников, еще 3 школы капитально отремонтированы и возвращены детям после длительного простоя. Об этом своем ежегодном Послании сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В 2019–2020 гг. отремонтированы 42 школы - больше, чем за три предшествующих года.

"Темпы обновления системы образования будут только расти. Наш президент поставил задачу - в России к исходу 2024 года должны появиться 1300 новых школ. Из них как минимум 12 должны быть построены в Самарской области. Где и когда они появятся, зависит во многом от местных администраций, местных властей, от того, как быстро города и районы сумеют подготовить проектно-сметную документацию", - сказал Дмитрий Азаров.

Отметим, традиционная, 18-я по счету "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным проходит в среду, 30 июня. Глава государства в свободном режиме отвечает на вопросы, интересующие жителей страны.