Константин Доладов: Важно, что наш президент подчеркнул необходимость строительства новых школ

Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов отметил высказывание президента РФ в ходе "Прямой линии" о состоянии общеобразовательных учреждений.
Вопрос строительства школ актуален для всех регионов России - и Самарская область не исключение, отметил Константин Доладов. Он прокомментировал информацию, прозвучавшую в ходе "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина.
"Очень важно, что наш президент подчеркнул необходимость строительства новых школ. Этот вопрос актуален и для нашего региона", - сказал Константин Доладов.
Он добавил, что многодетные родители Самары активно выступают за строительство новых школ в Октябрьском районе - одном из наиболее активно застраивающихся районов города.
"Здесь возводятся целые микрорайоны многоэтажных жилых домов, в них покупают квартиры тысячи семей, причем, как правило, это молодые семьи с детьми. А для молодых родителей крайне важно, чтобы в шаговой доступности от дома были не только детские сады, но и современные школы. Это должны быть крупные образовательные комплексы, по примеру тех, что были построены в микрорайоне Крутые Ключи, в Южном городе, в Волгаре", - подчеркнул председатель Совета отцов.
Константин Доладов напомнил, что школы решают не только задачи образования детей, но и являются культурными, интеллектуальными, спортивными центрами микрорайонов, формируют комфортную городскую среду и активное родительское сообщество.
Владимир Путин во время общения с жителями России в прямом эфире прокомментировал ситуацию с состоянием российских образовательных учреждений.
"Около 40 тысяч школ в России, и некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Они не просто должны быть приведены в нормативное состояние - нам нужно построить около 1300 новых школ. 60% школ нуждается в текущем ремонте, 10% - в капитальном. На все эти мероприятия деньги в бюджете запланированы", - подчеркнул Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
Напомним, за последнее время в Самарской области открылись 6 новых школ на 6 600 учеников, еще 3 школы капитально отремонтированы и возвращены детям после длительного простоя. Об этом своем ежегодном Послании сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В 2019–2020 гг. отремонтированы 42 школы - больше, чем за три предшествующих года.
"Темпы обновления системы образования будут только расти. Наш президент поставил задачу - в России к исходу 2024 года должны появиться 1300 новых школ. Из них как минимум 12 должны быть построены в Самарской области. Где и когда они появятся, зависит во многом от местных администраций, местных властей, от того, как быстро города и районы сумеют подготовить проектно-сметную документацию", - сказал Дмитрий Азаров.
Отметим, традиционная, 18-я по счету "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным проходит в среду, 30 июня. Глава государства в свободном режиме отвечает на вопросы, интересующие жителей страны.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.