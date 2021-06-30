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Губернатор Власть и политика

Губернатор подписал постановление о выплате субсидии в 10 тыс. руб. новоиспеченным студентам региона

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в сентябре поступившие в вузы региона выпускники школ Самарской области получат денежные выплаты по инициативе "Единой России".

Утвержден порядок получения денежной выплаты для выпускников 11 классов самарских школ, которые останутся в регионе и будут поступать в высшие и средне-специальные учебные заведения губернии. 30 июня глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии в 10 тыс. руб. новоиспеченным губернским студентам вузов и ссузов.

Дмитрий Азаров предложил ввести субсидию для будущих студентов региона в своем ежегодном послании. Денежная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена, если они поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплату получат все успешно прошедшие вступительные экзамены.
Соответствующее распоряжение уже дано профильным министерствам регионального правительства.

Необходимо дополнительно стимулировать самарскую молодежь оставаться учиться на малой родине, уверен секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Отметим, что в 2021 году из самарских школ выпустилось 13,5 тыс. одиннадцатиклассников. Сейчас у них появился еще один повод, чтобы остаться в родном регионе. Большинство выпускников уже знают, что глава региона Дмитрий Азаров предложил ввести субсидию для будущих студентов.  Многие из ребят считают, что нет смысла уезжать куда-то из Самары, чтобы стать профессионалом. Здесь достаточно возможностей для того, чтобы получить качественное образование и найти достойную работу.

Напомним, предложение о выплатах "подъемных" вчерашним школьникам прозвучало на заседании фракции партии единороссов в региональном парламенте 29 апреля.

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