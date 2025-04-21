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Футбол Спорт

Игорь Осинькин: "Игра с ЦСКА была сложной в тактическом плане"

МОСКВА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После ничьей с ЦСКА (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин коротко проанализировал ход встречи.

"Сложная игра в тактическом плане. Большая подготовка нужна, потому что по этой схеме мало кто играет, и нужно было кое-какие вещи попробовать. Понимали, что соперник, несмотря на то что провел ротацию, был еще мотивирован, находился в гонке за чемпионство.

Мы решаем свои задачи, считаю, что сыграли достаточно хорошо, достойно до определенного момента, чуть больше создавал моменты ЦСКА, но во второй половине второго тайма, наверно, по количеству моментов мы их даже превзошли", - рассказал тренер самарцев.

Кроме того, он объяснил, почему у команды не задалась игра в первых матчах после зимнего перерыва: "Знаете, я уже много раз говорил о том, что у нас не получилось в двух первых матчах. Ничья с "Краснодаром" на его поле, потом мы проиграли "Акрону" - уже на восьмой минуте, нам забили со стандарта, потом теряем в первом тайме четыре футболиста и даже больше, некоторые доигрывали с травмами. Было сотрясение у Олейникова, сломана челюсть у Фернандо.

Те два матча нужно по-другому разбирать, не стоит этого делать, сейчас, конечно. Была реакция на те поражения и определенный диалог с руководством, были сложности в общении. Но сейчас все это нормализуется. Скажу так: чтобы там ни происходило - мы всегда только работали, готовились, пытались найти внутренние резервы и сейчас нормально играем. Но сказать, что мы "воскресли" или на голову стали лучше играть, - такого не было", - подытожил Осинькин.

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