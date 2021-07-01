Офис обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" для юридических лиц в Тольятти приостановит работу до 6 июля

АО "ЭнергосбыТ Плюс" с 1 по 6 июля по техническим причинам временно приостановит работу офиса обслуживания клиентов - юридических лиц по адресу Тольятти, ул. Дзержинского, д. 18А, сообщает компания.
По всем возникающим вопросам представители организаций и предприятий города могут обратиться в офис на ул. Матросова, д. 40, либо воспользоваться онлайн-сервисами компании. В частности, на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" https://samara.esplus.ru/ клиенты — юридические лица могут узнать данные по начислению за полученное тепло, задать вопрос консультанту и оплатить услуги энергокомпании.
"Руководство АО "ЭнергосбыТ Плюс" приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.
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