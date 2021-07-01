Водитель трамвая пострадал в ДТП с грузовиком в Самаре

В среду, 30 июня, в Самаре произошло ДТП с участием грузовика и трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 21:20 62-летний водитель грузовика двигался по Заводскому шоссе и резко затормозил перед пешеходном переходом. Также он съехал в сторону трамвайных путей и столкнулся с трамваем под управлением 37-летнего мужчины.
В результате травмы получил водитель трамвая, госпитализация не потребовалась. 10 пассажиров, находившихся в общественном транспорте, не пострадали.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!