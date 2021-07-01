Водитель трамвая пострадал в ДТП с грузовиком в Самаре

В среду, 30 июня, в Самаре произошло ДТП с участием грузовика и трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:20 62-летний водитель грузовика двигался по Заводскому шоссе и резко затормозил перед пешеходном переходом. Также он съехал в сторону трамвайных путей и столкнулся с трамваем под управлением 37-летнего мужчины.

В результате травмы получил водитель трамвая, госпитализация не потребовалась. 10 пассажиров, находившихся в общественном транспорте, не пострадали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.