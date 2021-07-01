Любовь Скрипинская: Решение губернатора о выплатах выпускникам станет стимулом к учебе и работе в регионе

Решение губернатора Дмитрия Азарова о выплатах "подъемных" вчерашним выпускникам, которые поступят в вузы и ссузы Самарской области, - реальное действие, которое действительно может простимулировать их учиться, а потом и работать в регионе. Такое мнение высказала заслуженный учитель России, директор Дворца творчества детей и молодежи городского округа Тольятти Любовь Скрипинская.
"О том, чтобы молодежь оставалась учиться, работать и жить в родном городе Тольятти, в нашей области, говорили давно. И вот предпринят реальный шаг. Думаю, новость о выплате приятно удивит и обнадежит молодое поколение. Результат таких действий не заставит себя долго ждать", - отметила она.
Напомним, 30 июня губернатор Самарской области подписал постановление, согласно которому все выпускники школ, которые поступят в вузы и ссузы Самарской области, получат по 10 тыс. рублей.
Ранее с таким предложением к главе региона обратилась фракция "Единой России" в областном парламенте, озвучив это предложение на заседании 29 апреля. 18 мая в своем ежегодном послании Дмитрий Азаров сообщил о том, что выпускники могут рассчитывать на эти "подъемные".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.