Любовь Скрипинская: Решение губернатора о выплатах выпускникам станет стимулом к учебе и работе в регионе

Решение губернатора Дмитрия Азарова о выплатах "подъемных" вчерашним выпускникам, которые поступят в вузы и ссузы Самарской области, - реальное действие, которое действительно может простимулировать их учиться, а потом и работать в регионе. Такое мнение высказала заслуженный учитель России, директор Дворца творчества детей и молодежи городского округа Тольятти Любовь Скрипинская.

"О том, чтобы молодежь оставалась учиться, работать и жить в родном городе Тольятти, в нашей области, говорили давно. И вот предпринят реальный шаг. Думаю, новость о выплате приятно удивит и обнадежит молодое поколение. Результат таких действий не заставит себя долго ждать", - отметила она.

Напомним, 30 июня губернатор Самарской области подписал постановление, согласно которому все выпускники школ, которые поступят в вузы и ссузы Самарской области, получат по 10 тыс. рублей.

Ранее с таким предложением к главе региона обратилась фракция "Единой России" в областном парламенте, озвучив это предложение на заседании 29 апреля. 18 мая в своем ежегодном послании Дмитрий Азаров сообщил о том, что выпускники могут рассчитывать на эти "подъемные".