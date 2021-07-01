Светлана Ильина: Выплаты "подъемных" станут хорошим подспорьем для семей выпускников

Денежная выплата в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам самарских вузов - это беспрецедентная мера поддержки со стороны губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова. Об этом заявила директор самарской гимназии №3 Светлана Ильина.
"Это уникальная инициатива - я на своей памяти такой поддержки не помню. Можно много говорить о помощи, а можно взять и сделать, как наш губернатор. Я благодарю главу региона за чуткость, неравнодушие и вовлеченность в вопросы молодежи", - подчеркнула Светлана Ильина.
Директор самарской гимназии обратила внимание на то, что денежные выплаты крайне важны для основной массы выпускников самарских школ - будущих студентов.
"Большинство одиннадцатиклассников нашей гимназии, по традиции, будут поступать в местные вузы. Ребята отмечают (и я их поддерживаю) - в Самарской области масса возможностей получить хорошее образование и найти достойную работу. Так что для них финансовая помощь очень кстати, особенно сейчас, в период пандемии. К сожалению, не у всех семей есть возможность полноценно собрать в вуз или ссуз новоиспеченного студента. Поэтому 10 тыс. руб. станут большим подспорьем - на покупку литературы, одежды, оборудования, техники", - отметила Светлана Ильина.
Напомним, 30 июня губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии 10 тыс. руб. выпускникам школ, которые осенью поступят в самарские вузы и ссузы. Предложение о единовременной выплате прозвучало на заседании фракции "Единой России" в региональном парламенте 29 апреля.
Отметим, что в 2021 году из самарских школ выпустилось 13,5 тыс. одиннадцатиклассников.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.