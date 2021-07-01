Светлана Ильина: Выплаты "подъемных" станут хорошим подспорьем для семей выпускников

Денежная выплата в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам самарских вузов - это беспрецедентная мера поддержки со стороны губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова. Об этом заявила директор самарской гимназии №3 Светлана Ильина.

"Это уникальная инициатива - я на своей памяти такой поддержки не помню. Можно много говорить о помощи, а можно взять и сделать, как наш губернатор. Я благодарю главу региона за чуткость, неравнодушие и вовлеченность в вопросы молодежи", - подчеркнула Светлана Ильина.

Директор самарской гимназии обратила внимание на то, что денежные выплаты крайне важны для основной массы выпускников самарских школ - будущих студентов.

"Большинство одиннадцатиклассников нашей гимназии, по традиции, будут поступать в местные вузы. Ребята отмечают (и я их поддерживаю) - в Самарской области масса возможностей получить хорошее образование и найти достойную работу. Так что для них финансовая помощь очень кстати, особенно сейчас, в период пандемии. К сожалению, не у всех семей есть возможность полноценно собрать в вуз или ссуз новоиспеченного студента. Поэтому 10 тыс. руб. станут большим подспорьем - на покупку литературы, одежды, оборудования, техники", - отметила Светлана Ильина.

Напомним, 30 июня губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии 10 тыс. руб. выпускникам школ, которые осенью поступят в самарские вузы и ссузы. Предложение о единовременной выплате прозвучало на заседании фракции "Единой России" в региональном парламенте 29 апреля.

Отметим, что в 2021 году из самарских школ выпустилось 13,5 тыс. одиннадцатиклассников.