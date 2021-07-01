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Анастасия Софьина: Помощь молодым людям на первых этапах жизни очень важна Светлана Ильина: Выплаты "подъемных" станут хорошим подспорьем для семей выпускников Любовь Скрипинская: Решение губернатора о выплатах выпускникам станет стимулом к учебе и работе в регионе Выпускники "Роснефть-класса" новокуйбышевской школы №5 получили аттестаты StartupSamara провел образовательный интенсив для СГЭУ

Образование Общество

Светлана Ильина: Выплаты "подъемных" станут хорошим подспорьем для семей выпускников

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Денежная выплата в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам самарских вузов - это беспрецедентная мера поддержки со стороны губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова. Об этом заявила директор самарской гимназии №3 Светлана Ильина.

"Это уникальная инициатива - я на своей памяти такой поддержки не помню. Можно много говорить о помощи, а можно взять и сделать, как наш губернатор. Я благодарю главу региона за чуткость, неравнодушие и вовлеченность в вопросы молодежи", - подчеркнула Светлана Ильина.

Директор самарской гимназии обратила внимание на то, что денежные выплаты крайне важны для основной массы выпускников самарских школ - будущих студентов.

"Большинство одиннадцатиклассников нашей гимназии, по традиции, будут поступать в местные вузы. Ребята отмечают (и я их поддерживаю) - в Самарской области масса возможностей получить хорошее образование и найти достойную работу. Так что для них финансовая помощь очень кстати, особенно сейчас, в период пандемии. К сожалению, не у всех семей есть возможность полноценно собрать в вуз или ссуз новоиспеченного студента. Поэтому 10 тыс. руб. станут большим подспорьем - на покупку литературы, одежды, оборудования, техники", - отметила Светлана Ильина.

Напомним, 30 июня губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии 10 тыс. руб. выпускникам школ, которые осенью поступят в самарские вузы и ссузы.  Предложение о единовременной выплате прозвучало на заседании фракции "Единой России" в региональном парламенте 29 апреля.

Отметим, что в 2021 году из самарских школ выпустилось 13,5 тыс. одиннадцатиклассников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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