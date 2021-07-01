Анастасия Софьина: Помощь молодым людям на первых этапах жизни очень важна

Председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина прокомментировала денежные выплаты за поступление в местные вузы, вспомнив о своих студенческих годах и жизни в общежитии.
"Губернаторские" денежные выплаты по 10 тыс. руб. - это отличный стимул для ребят остаться на малой родине, жить и работать на благо родной губернии. Об этом рассказала председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина. Речь идет о поддержке выпускников школ, которые уже этой осенью поступят в местные вузы и ссузы.
"Я сама жила в общежитии и не понаслышке знаю, насколько важна помощь молодым людям на первых этапах. Для тех, кто только вливается в студенческую жизнь, кто приезжает из других городов и районов области", - подчеркнула Анастасия Софьина.
Председатель Самарского союза молодежи отметила, что для многих выпускников решение губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова о денежных выплатах стало дополнительной мотивацией к поступлению в местные вузы.
"Были случаи, когда молодые люди колебались, куда поступать - в федеральные центры или остаться дома, в Самаре. Сейчас ребята воодушевились. Для любого студента финансы никогда не бывают лишними. Кроме того, они видят отношение власти, партии "Единая Россия" к молодежи. Это крайне важно", - отметила Анастасия Софьина.
Напомним, в среду, 30 июня губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии в 10 тыс. руб. выпускникам школ, которые поступят в самарские вузы и ссузы. Ранее с таким предложением к главе региона обратилась фракция "Единой России" в областном парламенте, озвучив это предложение на заседании 29 апреля. 18 мая в своем ежегодном послании Дмитрий Азаров сообщил о том, что выпускники могут рассчитывать на эти "подъемные".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.