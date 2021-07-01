Анастасия Софьина: Помощь молодым людям на первых этапах жизни очень важна

Председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина прокомментировала денежные выплаты за поступление в местные вузы, вспомнив о своих студенческих годах и жизни в общежитии.

"Губернаторские" денежные выплаты по 10 тыс. руб. - это отличный стимул для ребят остаться на малой родине, жить и работать на благо родной губернии. Об этом рассказала председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина. Речь идет о поддержке выпускников школ, которые уже этой осенью поступят в местные вузы и ссузы.

"Я сама жила в общежитии и не понаслышке знаю, насколько важна помощь молодым людям на первых этапах. Для тех, кто только вливается в студенческую жизнь, кто приезжает из других городов и районов области", - подчеркнула Анастасия Софьина.

Председатель Самарского союза молодежи отметила, что для многих выпускников решение губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова о денежных выплатах стало дополнительной мотивацией к поступлению в местные вузы.

"Были случаи, когда молодые люди колебались, куда поступать - в федеральные центры или остаться дома, в Самаре. Сейчас ребята воодушевились. Для любого студента финансы никогда не бывают лишними. Кроме того, они видят отношение власти, партии "Единая Россия" к молодежи. Это крайне важно", - отметила Анастасия Софьина.

Напомним, в среду, 30 июня губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии в 10 тыс. руб. выпускникам школ, которые поступят в самарские вузы и ссузы. Ранее с таким предложением к главе региона обратилась фракция "Единой России" в областном парламенте, озвучив это предложение на заседании 29 апреля. 18 мая в своем ежегодном послании Дмитрий Азаров сообщил о том, что выпускники могут рассчитывать на эти "подъемные".