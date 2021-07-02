Под Сызранью пострадал пассажир съехавшей в кювет иномарки

В четверг, 1 июля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".
В 4:00 на 12 км трассы Сызрань — Шигоны — Волжский Утес 35-летний водитель Kia Optima, предположительно, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В ДТП пострадал 26-летний пассажир иномарки, его госпитализировали.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!