Под Сызранью пострадал пассажир съехавшей в кювет иномарки

В 4:00 на 12 км трассы Сызрань — Шигоны — Волжский Утес 35-летний водитель Kia Optima, предположительно, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В ДТП пострадал 26-летний пассажир иномарки, его госпитализировали.