Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту 36 спутников OneWeb

В четверг, 1 июля, в 15:48:33 по московскому времени состоялся десятый пуск с космодрома Восточный и четвертый в нынешнем году. Со стартового комплекса "Союз" выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb.
Спустя 563,7 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.
Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло в соответствии с заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина циклограммой полета.
Запуск космических аппаратов осуществлен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2") и компанией Starsem в рамках контрактов Главкосмоса (дочернее предприятие Госкорпорации "Роскосмос"). Он также стал пятым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный и был осуществлен силами совместного расчета предприятий Роскосмоса: РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, РКС, Главкосмос, а также иностранных заказчиков.
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 спутников, планируется запуск сотен других.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?