Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту 36 спутников OneWeb

В четверг, 1 июля, в 15:48:33 по московскому времени состоялся десятый пуск с космодрома Восточный и четвертый в нынешнем году. Со стартового комплекса "Союз" выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb.

Спустя 563,7 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло в соответствии с заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина циклограммой полета.

Запуск космических аппаратов осуществлен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2") и компанией Starsem в рамках контрактов Главкосмоса (дочернее предприятие Госкорпорации "Роскосмос"). Он также стал пятым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный и был осуществлен силами совместного расчета предприятий Роскосмоса: РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, РКС, Главкосмос, а также иностранных заказчиков.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 спутников, планируется запуск сотен других.