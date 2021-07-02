В Чапаевске планируют создать более 3 тыс. рабочих мест

Зампредседателя Правительства РФ Юрий Трутнев поддержал инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о расширении видов экономической деятельности на территории ОЭЗ "Чапаевск".

Вице-премьер принял такое решение на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Участие в заседании приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Самарская область активно использует инструмент территорий опережающего социально-экономического развития. Созданная в 2016 г. ТОСЭР "Тольятти" на сегодня признана одной из лучших в стране и лидером по количеству резидентов. Этот статус имеют 70 компаний, готовых вложить в общей сложности более 43 млрд руб. и создать более 10 тыс. рабочих мест.

Чапаевск получил статус ТОСЭР в 2019 году. За прошедшие два года ее резидентами стали 12 компаний с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей.

В 2020 г., несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса, удалось запустить производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств — выпуск продукции начал ООО "Средне-Волжский Завод Химикатов". А в 2021 г. планируют открыть еще два производства. Благодаря системной работе по привлечению инвестиций правительства региона во главе с губернатором еще ряд компаний готовы вложить средства в новые проекты. Но чтобы они смогли их реализовать в ТОСЭР "Чапаевск" уже в 2021 г. и создать необходимые жителям города рабочие места, требуется расширение видов деятельности.

"Принятое изменение федерального законодательства, предусматривающее разрешение реализовывать проекты по всем видам деятельности, кроме запрещенных, позволит в дальнейшем сократить сроки от инициации проекта до начала его инвестиционной стадии, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к вице-премьеру Юрию Трутневу. — Только по ТОСЭР "Чапаевск" это позволит привлечь в экономику моногорода более 4,8 млрд руб. инвестиций, создать более 3 тыс. новых рабочих мест, что принципиально важно для нашего региона".

Инициативу губернатора поддержали и одобрили. В ближайшее время будет подписано соответствующее Постановление Правительства России.