16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске планируют создать более 3 тыс. рабочих мест Дмитрий Азаров: "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом!" Дмитрий Азаров оценил концепцию развития села Ширяево Дмитрий Азаров встретился с руководством и игроками "Крыльев Советов" Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси

Губернатор Власть и политика

В Чапаевске планируют создать более 3 тыс. рабочих мест

ЧАПАЕВСК. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Зампредседателя Правительства РФ Юрий Трутнев поддержал инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о расширении видов экономической деятельности на территории ОЭЗ "Чапаевск".

Вице-премьер принял такое решение на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Участие в заседании приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Самарская область активно использует инструмент территорий опережающего социально-экономического развития. Созданная в 2016 г. ТОСЭР "Тольятти" на сегодня признана одной из лучших в стране и лидером по количеству резидентов. Этот статус имеют 70 компаний, готовых вложить в общей сложности более 43 млрд руб. и создать более 10 тыс. рабочих мест.

Чапаевск получил статус ТОСЭР в 2019 году. За прошедшие два года ее резидентами стали 12 компаний с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей.

В 2020 г., несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса, удалось запустить производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств — выпуск продукции начал ООО "Средне-Волжский Завод Химикатов". А в 2021 г. планируют открыть еще два производства. Благодаря системной работе по привлечению инвестиций правительства региона во главе с губернатором еще ряд компаний готовы вложить средства в новые проекты. Но чтобы они смогли их реализовать в ТОСЭР "Чапаевск" уже в 2021 г. и создать необходимые жителям города рабочие места, требуется расширение видов деятельности.

"Принятое изменение федерального законодательства, предусматривающее разрешение реализовывать проекты по всем видам деятельности, кроме запрещенных, позволит в дальнейшем сократить сроки от инициации проекта до начала его инвестиционной стадии, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к вице-премьеру Юрию Трутневу. — Только по ТОСЭР "Чапаевск" это позволит привлечь в экономику моногорода более 4,8 млрд руб. инвестиций, создать более 3 тыс. новых рабочих мест, что принципиально важно для нашего региона".

Инициативу губернатора поддержали и одобрили. В ближайшее время будет подписано соответствующее Постановление Правительства России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1