В Самаре легковушка протаранила микроавтобус, пострадало 11 человек

В субботу, 3 июля, в 16:28 в Кировском районе Самары на 9-й просеке произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель легкового автомобиля KIA не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего микроавтобуса и совершил столкновение с ним, после чего тот въехал в автобус.

В момент ДТП в маршрутке находилось 12 человек. В результате телесные повреждения получили водитель и три пассажира легкового автомобиля. Медицинская помощь оказана четырем пассажирам.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным регионального минздрава, пострадало 11 человек, семи из которых была оказана амбулаторная помощь. Один из четырех госпитализированных находится в тяжелом состоянии.