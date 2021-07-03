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ДТП Происшествия

В Самаре легковушка протаранила микроавтобус, пострадало 11 человек

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 июля, в 16:28 в Кировском районе Самары на 9-й просеке произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель легкового автомобиля  KIA не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего микроавтобуса и совершил столкновение с ним, после чего тот въехал в автобус.

В момент ДТП в маршрутке находилось 12 человек. В результате телесные повреждения получили водитель и три пассажира легкового автомобиля. Медицинская помощь оказана четырем пассажирам.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным регионального минздрава, пострадало 11 человек, семи из которых была оказана амбулаторная помощь. Один из четырех госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

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