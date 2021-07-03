В Самаре легковушка протаранила микроавтобус, пострадало 11 человек

В субботу, 3 июля, в 16:28 в Кировском районе Самары на 9-й просеке произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель легкового автомобиля KIA не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего микроавтобуса и совершил столкновение с ним, после чего тот въехал в автобус.
В момент ДТП в маршрутке находилось 12 человек. В результате телесные повреждения получили водитель и три пассажира легкового автомобиля. Медицинская помощь оказана четырем пассажирам.
Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данным регионального минздрава, пострадало 11 человек, семи из которых была оказана амбулаторная помощь. Один из четырех госпитализированных находится в тяжелом состоянии.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!