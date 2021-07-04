Самарские полицейские съездили в Сочи за лже-продавцом щенков

Самарские полицейские задержали жителя Сочи, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
За помощью к правоохранителям обратилась 31-летня жительница Самары, которая перевела7 тыс. руб. продавцу щенка породы Сиба-ину на популярной торговой интернет-площадке. Однако щенка она не получила, а продавец после оплаты перестал выходить на связь.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался безработный ранее не судимый 26-летний житель Сочи. В ходе рабочей командировки оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого.
Мужчина признался в совершении противоправного деяния. Он рассказал, что щенков у него нет. Фотографии животных, размещенных им, находил в интернете и, для того чтобы привлечь покупателей, указывал низкую цену.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!