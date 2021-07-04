Самарские полицейские съездили в Сочи за лже-продавцом щенков

Самарские полицейские задержали жителя Сочи, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась 31-летня жительница Самары, которая перевела7 тыс. руб. продавцу щенка породы Сиба-ину на популярной торговой интернет-площадке. Однако щенка она не получила, а продавец после оплаты перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался безработный ранее не судимый 26-летний житель Сочи. В ходе рабочей командировки оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния. Он рассказал, что щенков у него нет. Фотографии животных, размещенных им, находил в интернете и, для того чтобы привлечь покупателей, указывал низкую цену.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.