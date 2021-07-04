В Тольятти произошла утечка серной кислоты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 4 июля, около 13:00 на территории ООО "Алхим" — предприятия, расположенного в северном промузле на площадке бывшего завода "Фосфор" — произошла нештатная ситуация. В результате разгерметизации серная кислота вытекла из емкости на специальную обваловку, организованную по периметру емкостей. Об этом сообщили в администрации Тольятти.